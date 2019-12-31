ندوة حول واقع النشر في ليبيا بمعرض الكتاب الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019, 02:03 مساء
ندوة حول واقع النشر في ليبيا بمعرض الكتاب الوطني (موقع الهيئة)

نظمت، السبت، في قاعة الندوات بالمعرض الوطني للكتاب في دورته الثانية ندوة بعنوان «صناعة الكتاب تجارب وصعوبات»، ضمن البرنامج الثقافي للمعرض.

استضافت الندوة رافع بيت المال ومحمود اللبلاب ومصطفى بديوي، وقام بإدارة الندوة محمد التميمي، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة بحكومة الوفاق الوطني.

وتطرق المشاركون إلى مناقشة واقع النشر في ليبيا، وأهم التحديات التي تواجهه، وما طرأ عليه من تحولات في مجال تأليف الكتاب وصناعته من خلال تجربة الهيئة العامة للثقافة، واتحاد الناشرين الليبيين والجامعات الليبية.

وخلصت الندوة إلى ضرورة إيجاد حلول للعراقيل التي تحُول دون انتشار الكتاب الليبي.

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