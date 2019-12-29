أكثر الأفلام المنتظرة في العام الجديد من إخراج نساء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 ديسمبر 2019, 12:03 مساء
المخرجة باتي جينكينز خلال في بيفرلي هيلز، 20 يناير 2018 (أ ف ب)

من المتوقع أن يكون العام 2020 مفصليا في هوليوود وفقا لدراسة نشرت الجمعة، وجدت أن أكثر من أربعة أفلام منتظرة لهذه السنة من إخراج نساء.

ويعتبر هذا اتجاها قليل الحدوث في مدينة لم ترشح إلا خمس نساء للفوز بجائزة أوسكار أفضل مخرج، وفق «فرانس برس».

وتم اختيار فيلم «ووندر وومان 1984» من بطولة غال غادوت الذي سيبدأ عرضه في يونيو 2020 كأكثر فيلم منتظر من قبل أكثر من ألفين من رواد السينما الذين استطلع آراءهم موقع «فاندانغو».

وبدأت المخرجة باتي جينكينز العمل على الجزء الثاني بعد انتهائها من الفيلم الأول من هذه السلسلة المستوحاة من بطلة «دي سي كوميكس» والذي حصد إيرادات بلغت 820 مليون دولار في أنحاء العالم في العام 2017.

وفي المرتبة الثانية، جاء فيلم «بلاك ويدو» الذي تؤدي دور البطولة فيه سكارلت جوهانسن والذي سيطلق في صالات السينما في مايو وهو من إخراج كايت شورتلاند.

وتلاه فيلم «ذي إيتيرنلز» لكلوي تشاو الذي سيقدم في نوفمبر مجموعة من شخصيات مارفل الجديدة التي يؤدي أدوارها نجوم من الصف الأول في هوليوود من أبرزهم أنجلينا جولي وسلمى حايك وكايت هارينغتون.

أما الفيلم الرابع الأكثر انتظارا للعام الجديد فهو «مولان» من إخراج نيكي كارو وسيطلق في مارس.

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