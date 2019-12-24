هبة داغر: شخصيتي في «الآنسة فرح» مركبة

تشارك هبة داغر في بطولة «الآنسة فرح» بجوار رانيا يوسف (خاص لـ بوابة الوسط)

تشارك الفنانة اللبنانية هبة داغر في بطولة مسلسل «الآنسة فرح»، والتي تجسد من خلاله «مريم» الشخصية المركبة التي تحاول من خلال أحداث المسلسل خداع الجميع بملامحها الملائكية وطريقة أسلوبها، ليتفاجئ أبطال العمل بأفعال مريم المتناقضة معهم.

«الآنسة فرح» بطولة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني وهبة داغر وهدى مجد وعارفة عبدالرسول وجيلان علاء ومريم الخشت ومحمد عمروسي وإخراج أحمد الجندي، والعمل مأخوذ من المسلسل الأميركي «Jane the virgin» والذي عرض العام 2014 في 5 أجزاء ودارت أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية.

وفى سياق متصل، تخوض الفنانة اللبنانية بطولة تجربة درامية جديدة مع الفنان السوري سامر المصري، والمسلسل من المقرر عرضه مطلع العام الجديد، وتتكتم تفاصيله لحين عرضه على القنوات الفضائية.