مصراتة على موعد اليوم مع الدورة الثانية للمعرض الوطني للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 ديسمبر 2019, 12:08 مساء
مصراتة على موعد اليوم مع الدورة الثانية للمعرض الوطني للكتاب (موقع الهيئة)

تنطلق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الوطني للكتاب، الثلاثاء، الساعة الخامسة مساءً، ويستمر حتى الثالث من يناير المقبل، بمشاركة مجموعة من دور النشر والمكتبات الليبية، وبعض القطاعات العامة.

وتضم أجنحة دور النشر الليبية الآلاف من أحدث المؤلفات التي صدرت هذا العام، وتم تخصيص مواقع رئيسية ومساحات كبيرة لكل الناشرين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

ويبلغ عدد دور النشر التي ستشارك فى دورة هذا العام 56 دار نشر، وستضم الأجنحة نحو 20 ألف عنوان، مع تخصيص ركن موسع لعرض أعمال فنية تشكيلية. 

ويتضمن البرنامج الثقافي للمعرض عددًا كبيرًا من المناشط، منها ندوة حول حقوق الملكية الفكرية يشارك فيها كل من جمعة الزريقي ومفتاح قناو، وندوة بعنوان «صناعة الكتاب تجارب وصعوبات» يشارك فيها كل من محمود اللبلاب ورافع بيت المال، وندوة بعنوان «القراءة في زمن الوسائط المتعددة» يشارك فيها كل من يوسف عبد الرحمن أبوراوي والطاهر بن طاهر.

وسيتم تنظيم حفل توقيع كتاب لأكثر من 11 إصدار على مدار أيام المعرض.

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