10 دولارات تطيح سفير المكسيك لدى الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 ديسمبر 2019, 10:23 صباحا
مكتبة «إل أتينيو غراند سبلنديد» في بوينوس إيريس في الأرجنتين في 9 يناير 2019 (أ ف ب)

ذكرت الحكومة المكسيكية أن سفيرها لدى الأرجنتين ريكاردو فاليرو استقال «لأسباب صحية»، بعدما قُبض عليه وهو يسرق سيرة كازانوفا من أشهر مكتبة في بوينوس آيريس.

وأظهرت مشاهد صورتها كاميرات المراقبة في 26 أكتوبر ونشرت في مطلع ديسمبر، السفير يخفي كتابًا بين طيات صحيفة عندما كان يزور مكتبة «إل أتينيو غراند سبلنديد» وهي من أجمل مكتبات العالم وتقع في مسرح قديم، حسب «فرانس برس».

وأوقفه حراس وحاول الدبلوماسي تبرير نفسه بعرض إيصالات، لكن أيًّا منها لم يكن يتضمن العمل المسروق، وهو سيرة المغامر جاكومو كازانوفا الشهير من البندقية التي وضعها الأستاذ الجامعي الفرنسي غي شوسينان-نوغاريه وتباع بسعر 6490 بيزو أرجنتينيًّا (نحو 10 دولارات).

وقال وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، إن السفير يخضع راهنًا «لعلاج عصبي»، متمنيًا له «الشفاء العاجل». وذكرت وسائل إعلام مكسيكية وأرجنتينية أن فاليرو (77 عامًا) يعاني ورمًا في الدماغ يؤثر على تصرفاته.

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