الكاتب الليبي إبراهيم الإمام يشارك بمعرض القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 01:16 مساء
أعمال روائية تنتمي لأدب الفانتازيا للكاتب إبراهيم الإمام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يشارك الكاتب الليبي الشاب إبراهيم عبدالجليل الإمام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51 المقرر إقامتها في الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020.

وسيضم المعرض ثلاثة عناوين للإمام صادرة عن دار «المكتبة العربية للنشر والإعلان»، التي سبق لها إصدار عمل آخر للإمام في أكتوبر 2018 بعنوان «ما وراء الواقع».

وعن الأعمال المشاركة قال الامام « روايتان هما طبعة ثانية «نقطة انطلاق» و«أهل السافلة»، أما العمل الجديد فهو بعنوان «قطط لا تموء»، وقال الأمام في وصف هذا العمل: «الرواية تنتمي إلى أدب الفانتازيا، وهي إسقاط وتوظيف لعالم القطط على واقعنا الحالي». 

كتب إبراهيم لفترة باسم مستعار وهو «أبوإسحاق الغدامسي»، وُلد العام 1970 بمدينة غدامس، وصدرت له مجموعة قصصية بعنوان «آلام وآمال»، التي تدور أغلبها حول الاقتتال الأهلي فى ليبيا، ومجموعة بعنوان «تحريرغسوف» و«جمهورية العسل»، و«قطرات من ذهب» هي قصص وأساطير منسوجة من التراث الغدامسي القديم.

أعمال روائية تنتمي لأدب الفانتازيا للكاتب إبراهيم الإمام بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
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