«أوسكار ليبيا 2020» تعلن عن تفاصيل الجائزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 02:49 مساء
«أوسكار ليبيا 2020» تعلن عن تفاصيل الجائزة (فيسبوك)

نظم بالقاعة الرئيسية بالسراي الحمراء بمدينة طرابلس الخميس، مؤتمر صحفي أول لجائزة أوسكار ليبيا 2020، والذي ستقام فعالياته في مصر بفندق رويال مكسيم خلال العام المقبل.

حضر المؤتمر الصحفي الذي قدمه الإعلامي نضال القراضي، كل من مدير عام المركز القومي للسينما والتلفزيون عامر الحوك، ومدير مكتب المهرجانات مهند الغزاوي، ورئيس الجائزة بالهيئة العامة للخيالة والمسرح عبد الكريم الشريف، ومستشار الجائزة عبد العظيم وهيبه، ومدير عام المركز القومي للبحوث والدراسات الموسيقى العربية فتحية قشوط، مدير عام المركز القومي للفنون والثرات منيرة الشتيوي، مدير عام المركز الوطني لتنمية فنون الطفل أمينة الرويمي و مدير عام المركز الليبي للتدريب والتطوير الإداري والفني نوال الطبال، وعدد من الصحفيين ولفيف من المهتمين بهذا الشأن، وفقا للمكتب الاعلامي بالهيئة. 

وأعلن الغزاوي خلال المؤتمرأن الرئيس الفخري للجائزة سيكون المستشار لرئيس الهيئة في شؤون المسرح والتلفزيون الفنان حسن قرفال، وستحمل الجائزة إسم الفنان الراحل حسن عريبي.

وأوضح الحوك معايير اعتماد الجائزة ومدى اهتمام الهيئة بالنخب في شتى المجالات والدفع بعجلة المسرح والسينما والتلفزيون نحو الأفضل، كما أعلن الغزاوي خلال المؤتمر أسماء الفنانين المكرمين الليبيين والعرب.

«أوسكار ليبيا 2020» تعلن عن تفاصيل الجائزة (فيسبوك)
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