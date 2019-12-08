«موشكا» يختتم عروض «الإسكندرية المسرحي العربي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 ديسمبر 2019, 03:48 مساء
من العرض المسرحي «موشكا» (خاص لـ بوابة الوسط)

اختتمت، السبت، سلطنة عمان مسابقات الدورة الأولى من مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» بعرض «موشكا».

وتدور أحداث العرض حول «موشكا» التي عوقبت بعد تسليم نفسها للحب بأن تتحول لشجرة تضرب بالسكاكين طوال حياتها لكي يستخدم دماؤها كبخور يحرق في المعابد والأديرة كقربان في بقاع الأرض الممتدة.

مهرجان «الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة» يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، ونائبة رئيس المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي.

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