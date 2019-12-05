مقتطفات أولى من فيلم جيمس بوند المنتظر

الفيلم يبدأ عرضه في أبريل من العام المقبل (أ ف ب)

تابع محبو سلسلة أفلام جيمس بوند، الأربعاء، مقتطفات من العمل المقبل عن مغامرات الجاسوس الأشهر بعنوان «نو تايم تو داي»، مع مشاهد زاخرة بالمطاردات وتبادل إطلاق النار وقصص الحب.

وأظهر مقطع ترويجي نشره حساب «العميل 007» الرسمي على «تويتر» شخصية جيمس بوند يؤديها الممثل البريطاني دانيال كريغ، وهو ببزة رسمية يفلت من محاولات احتجازه عبر سيارته الرياضية من نوع «أستون مارتن»، كما يقفز من أعلى جسر، وفق «فرانس برس».

كما تبيِّن هذه المقتطفات عودة الممثلة الفرنسية ليا سيدو صاحبة دور مادلين سوان، التي أوقعت العميل السري الشهير في حبها خلال فيلم «سبيكتر» الذي عُـرض في 2015.

ويبدأ عرض هذا الفيلم، الخامس والعشرين من سلسلة مغامرات الجاسوس البريطاني، في صالات السينما في أبريل. وفي هذا الجزء، يدعى جيمس بوند إلى قطع تقاعده في جامايكا من جانب صديقه القديم العميل في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) فيليكس ليتر.

ويُطلب من «العميل 007» خوض مهمة محفوفة بالخطر لإنقاذ باحث مخطوف، وفق «يونيفرسال بيكتشرز».

ويؤدي الممثل الأميركي، من أصل مصري، رامي مالك الحائز جائزة «أوسكار» هذا العام عن أدائه دور فريدي ميركوري في «بوهيميان رابسودي»، دور الشرير في هذا العمل المنتظر.

ومن المتوقع أن يكون هذا الفيلم آخر عمل يجسد فيه دانيال كريغ (51 عامًا) دور العميل السري 007 بعد ثماني سنوات من توليه هذه المهمة.