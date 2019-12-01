في مثل هذا اليوم منذ 33 سنة رحل ونيس محمد القذافي أول رئيس حكومة ليبية

ونيس القذافي رئيس شريف لأول وآخر حكومة في العهد الملكي

في مثل هذا اليوم منذ 33 عاما رحل عنا ونيس محمد القذافي، رئيس المجلس التنفيذي، وهو بمثابة أول حكومة لولاية برقة سنة 1952، وآخر من تولى رئاسة أقصر وزارة في العهد الملكي قبل الإطاحة بها في 1 سبتمبر 1969.

ولد في بنغازي سنة 1924 وانتسب صبيا لحركة الجهاد. صدر بحقه حكم غيابي بالإعدام شنقاً، فهرب إلى السودان سنة 1937، وعاد منه سنة 1943 إداريا مؤهلا؛ إذ عُرِف عنه حسن الإدارة، والخلق والأمانة. سكن في خمسينيات القرن الماضي مع شقيقته الحاجة غزالة أرملة المرحوم عبدالله الفلاح في منزل متواضع بشارع محمد موسى. وتزوج مرتين وأنجب ذرية صالحة.

ابتدأت حياته السياسية مع استقلال ليبيا سنة 1952، إذ عين رئيساً للمجلس التنفيذي البرقاوي. ثم تولى وزارة الخارجية في حكومة محمد عثمان الصيد سنة 1960، التي استمرت من بعد التعديل الدستوري وإلغاء النظام الفيدرالي ، ولقد كُلِف في نهاية هذه الحكومة بوزارة الداخلية أيضا، واستمر يشغلها في حكومة الدكتور محيي الدين فكيني حتى يناير 1964، ثم تولى وزارة التنمية والتخطيط في التعديل الأول لوزارة حسين مازق في أكتوبر 1965، واستمر في منصبه في وزارة عبدالقادر البدري حتى سنة 1967، ثم عُيِّن في حكومة عبدالحميد البكوش وزيرا للخارجية. وفي مطلع سبتمبر 1968م كُلِف برئاسة مجلس الوزراء، واستمر فيه حتى 31 أغسطس 1969. إذ أطاح الجيش بالنظام الملكي، وقبض على رجالات العهد الملكي، واصدرت محكمة الشعب احكامها، فناله منها سجن لمدة عامين، اطلق سراحة وعاش في ليبيا، حتى وافته المنية في سويسرا في 1/12/1986 ووسد ثرى مقبرة سيدي اعبيد في بنغازي يوم 4 من الشهر نفسه.

ونيس القذافي رجل دولة شريف من بدايتها حتى اسقاطها

مع اللاعب القدير رئيس فريق الأهلي سالم المكلوب

في استعراض مع رئيس مجلس الشيوخ محمود بوهدمة وقائد البوليس الصديق الجيلاني

في مناسبة رسمية

في معية ولى العهد

افتتاح اول مدرسة في العهد الملكي باجدابيا

تشغيل محطة كهرباء بلملوده

في جولة تفقدية مع المهندسين فتحي جعوده ومحمد المنقوش

مابين عميد بلدية بنغازي يوسف لنقي وولي برقة حسين مازق وحلول عمليه لثالثت افقر دولة في العالم

مع الكشاف

رجل الدول الاداري القدير العفيف الشريف

اثناء زيارة الرئيس الحبيب بورقيبة

مع رجال الدولة

في معية ولى العهد

مناسبة اجتماعية في بداية الاستقلال

اربعة من اشرف من تولى مناصب قيادية في تاريخ ليبيا ونيس القذافي، والشيخ محمود بوهدمة ةمعتوق ادم الرقعي ومحمود بوقويطين

رئيس المجلس التنفيذ وقائد البوليس

في معية ملك المملكة الليبية المتحدة

مرافقا لولي العهد في زيارته إلى الاردن وجلاله الملك حسين في استقبالهم

في مناسبة وطنية