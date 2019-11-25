تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية

تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية (أرشيفية:انترنت)

فازت تيلور سويفت بنصيب الأسد وانتزعت 6 من جوائز الموسيقى الأميركية، الأحد، لتتفوق على مايكل جاكسون الذي كان صاحب أكبر عدد من هذه الجوائز على الإطلاق.

وحصلت سويفت على جائزة أفضل فنان في العام وعلى أربع جوائز أخرى، وقال المنظمون إنها حصلت أيضًا على جائزة «فنان العقد» الفخرية لتصل مجموع جوائز الموسيقى الأميركية التي حصدتها على مدار حياتها الفنية إلى 29 جائزة وتتفوق على جاكسون الذي حصد 24 جائزة، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت سويفت للحاضرين في الحفل الذي أقيم في لوس انجليس بعد أن أدت بعض أشهر أغانيها «كل ما يهمني هو الذكريات التي عشتها معكم أيها الرفاق، أيها المعجبون على مر السنين».

كما فازت المغنية الصاعدة بيلي إيليش بجائزتي أفضل فنانة جديدة وأفضل فنانة لموسيقى الروك البديل بعد عام تصدرت فيها قائمة أفضل الأغاني الأميركية بأغنيتها «فتاة سيئة».