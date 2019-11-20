كريستن بيل تدشن نجمتها على رصيف الفن في هوليوود

الممثلتان كريستن بيل (إلى اليمين) وإيدينا منزيل (أ ف ب)

دشنت الممثلة كريستن بيل التي اشتهرت بدور «آنا» في فيلم «فروزن»، الثلاثاء، نجمتها على رصيف الفن في هوليوود.

وسطع نجم بيل بعد مشاركتها في مسلسلي «فيرونيكا مارس» و«ذي غود بلايس» التلفزيونيين، وشاركت في أعمال كان أبرزها فيلم «فروزن» للرسوم المتحركة بجزءيه، ودشنت نجمتها في الطرف الشرقي من رصيف الفن في هوليوود بولفارد، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت بيل: «أنا سعيدة وممتنة لتكريمي اليوم على هذه الجادة، إنه حلم». كما أشادت بدور الممثلة إيدينا منزيل التي كرمت أيضًا بنجمة في المكان نفسه، والتي شاركت إلى جانبها في فيلمي فروزن بدور «إلسا» وأدت أغنية «ليت إت غو» التي فازت بجائزة أوسكار.

ووصف كاتب مسلسل «ذي غود بلايس» مايكل شور مكان تدشين النجمة بأنه «الموقع الأكثر سحرًا في المكان»، وحضر الاحتفال شخصيات عدة أبرزها رئيس بلدية لوس أنجليس، إريك غارستي، وألان هون، أحد رؤساء استوديوهات «والت ديزني».