31 مليون دولار تقود «فورد ف. فيراري» للصدارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 12:59 مساء
مخرج «فورد ف. فيراري» جايمس مانغولد خلال العرض الأول للفيلم في هوليوود في 4 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

أعلنت «إكزبيتر ريليشنز» تصدر فيلم «فورد ف. فيراري» من إنتاج «فوكس» شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع 31 مليون دولار.

ويستند الفيلم إلى قصة حقيقية تروي طريقة قيام فريق في شركة «فورد» بقيادة المصمم الأسطوري كارول شيلبي (مات دايمون)، وبالتعاون مع السائق البريطاني كن مايلز (كريستيان بايل)، ببناء سيارة لمواجهة هيمنة «فيراري» الطويلة على سباق لومان الكلاسيكي الفرنسي، وفق «فرانس برس».

وحل في المركز الثاني الفيلم الحربي «ميدواي» من إنتاج «لاينزغايت» مع عائدات بلغت 8.8 مليون دولار. ويتطرق هذا الفيلم الذي أخرجه رولاند إمريك المعتاد على الإنتاجات الضخمة («إندبندنس داي» و«غودزيلا» و«ذي باتريوت»)، إلى محطة بارزة في الحرب العالمية الثانية ومعارك المحيط الهادئ.

وجاء في المركز الثالث الفيلم الجديد من سلسلة «تشارليز إينجلز» من بطولة كريستين ستيورت وناومي سكوت وإيلا بالينسكا محققا إيرادات بلغت 8.6 مليون دولار ما اعتُبر مخيبا للآمال. فقد بلغت عائدات الفيلم السينمائي الأخير من هذه السلسلة في العام 2003 في الأسبوع الأول لعرضه 37 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع الفيلم الكوميدي «بلايينغ ويذ فاير» من إنتاج «باراماونت» مع عائدات بلغت 8.55 مليون دولار. وهو يروي قصة إطفائيين يضطرون للقيام بمهمات حضانة الأطفال.

أما المركز الخامس فذهب إلى فيلم «لاست كريسمس» من إنتاج «يونيفرسل» محققا 6.7 مليون دولار.

بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:
6- «دكتور سليب» (6.2 مليون دولار)
7 - «ذي غود لاير» (5.7 مليون دولار)
8 - «جوكر» (5.6 مليون دولار)
9 - «ماليفيسنت: ميسترس أوف إيفل»(5.2 مليون دولار)
10 - «هارييت» (4.8 مليون دولار)

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