طريقة حجز تذاكر أفلام مهرجان «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 05:10 مساء
الدورة 41 تقام في الفترة من 20 وحتى 29 من نوفمبر الجاري (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» بدء حجز تذاكر أفلام الدورة 41 التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 من نوفمبر الجاري، وذلك عبر موقع شركة تذكرتي.

كما يمكن للجمهور الحصول على تذاكر الأفلام زيارة الموقع الرسمي للمهرجان، وكذلك تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمهرجان على الموبايل، حيث يمكن لمستخدمي Android أن يقوموا بتحميل التطبيق؛ ويمكن أيضا لمستخدمي Apple تحميل التطبيق.

في سياق متصل، كشف مهرجان «القاهرة» عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، حيث يتم فتح شباك التذاكر فيها مبكرا يومي 19 و20 نوفمبر بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الرابعة والنصف مساء، قبل أن يتم تغيير مواعيد عمل شباك التذاكر طوال أيام المهرجان ليبدأ من التاسعة والنصف صباحا وحتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها.

وفي سينما الزمالك التي ستقوم بعرض أفلام برنامج أفلام منتصف الليل، يفتح شباك التذاكر بدءا من 21 وحتى 29 نوفمبر من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، ويبدأ سعر التذكرة من 40 جنيها، وهي نفسها مواعيد وأسعار شباك التذاكر في سينما زاوية بوسط البلد، بينما يتم فتح شباك تذاكر جامعة القاهرة طوال أيام المهرجان أيضا بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة عصرا، والذي يتيح للطلاب التذاكر بأسعار مخفضة وفقا للبروتوكول الموقع بين رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي ورئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وفي سينما راديو، يفتح الباب للدخول مجانا لمشاهدة أفلام التكريمات والكلاسيكيات.

أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام في فندق سميراميس إنتركونتننتال على كورنيش القاهرة، ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما»، فيفتح شباك تذاكرها من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى السادسة والنصف مساءا، والتي تتاح فقط لحاملي بطاقات المهرجان.

وعن مزايا بطاقات الصحافة والصناعة والضيوف، أوضح المهرجان أنها تتيح لحاملها، مشاهدة الأفلام وحضور الندوات والمحاضرات وجلسات النقاش مجانًا بحد أقصى 4 تذاكر، ويمكن لحاملها حجز هذه التذاكر مسبقًا (حد أقصى يومين قبل ميعاد العرض) في أي من شبابيك التذاكر المخصصة، أما بطاقة الطلاب فتتيح لحاملها حجز3 تذاكر مجانية في اليوم الواحد.

وأكد المهرجان أن محبي السينما من الفئات المختلفة الذين لم يحصلوا على بطاقات للمهرجان، لديهم فرصة الحصول على بطاقات أخرى بأسعار مخفضة تتيح لهم حضور 15 فيلما أو ندوة أو محاضرة، لا تشمل عروض السجادة الحمراء، مشيرا إلى أن سعر هذه البطاقة للطلاب 200 جنيها، ولطلاب جامعة القاهرة 150 جنيها فقط، ولأعضاء نقابة السينمائيين بـ250 جنيها، وللنقابات الأخرى ومحبي السينما بشكل عام 300 جنبها.

ونوه المهرجان أنه في حالة العروض كاملة العدد، ستطبق سياسة الانتظار، بتنظيم طابور أمام القاعة المخصصة للأفلام التي تنفد تذاكرها مبكرا، وفي حالة توفر أماكن في اللحظة الأخيرة، يتم توفير عدد موازي من التذاكر حسب أسبقية في الحضور، أما إذا لم تتوفر أماكن، فلا يضمن هذا الانتظار الحصول على تذكرة.

يمكنكم الاطلاع على جدول عروض أفلام الدورة 41 من هنا.

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