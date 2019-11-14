بوتشيلي ينضم إلى «يونسكو» لمساعدة الأطفال المتضررين من الحرب

بوتشيلي ينضم إلى «يونسكو» لمساعدة الأطفال المتضررين من الحرب (أرشيفية:انترنت)

دشن مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي برنامج «أصوات العالم» لتعليم الموسيقى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، الأربعاء، لدعم الأطفال الذين تأثرت حياتهم بسبب الصراعات المسلحة.

وسيوسع البرنامج نطاق برنامج آخر هو «أصوات هايتي»، الذي دشنه بوتشيلي في 2016، والذي قدم العلاج والتدريب الموسيقي والدروس والوجبات لنحو 12 ألف طفل في واحدة من أفقر دول العالم، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال بوتشيلي (61 عاما) في باريس بعد توقيع مذكرة التفاهم مع «يونسكو» لتدشين برامج مشابهة لتعليم الموسيقى في دول مثل مالي «الموسيقى لغة عالمية يمكنها أن تؤثر في روح الإنسان بشكل إيجابي»، وسينطلق برنامج «أصوات العالم» الذي دشنته مؤسسة أندريا بوتشيلي في 2020 وسيركز على مناطق منها سورية والعراق والأراضي الفلسطينية.

وجاء في بيان للمؤسسة: «من خلال تشكيل جوقات إقليمية وغيرها من الأنشطة التعليمية تسعى مؤسسة أندريا بوتشيلي لتمكين المشاركين ومجتمعاتهم، عن طريق الموسيقى، من تعزيز المواهب وتحفيز الابتكار ورعاية التعاون وإتاحة فرص أكبر للنجاح».