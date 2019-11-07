فوز الكاتب محمد عبد النبي بجائزة الأدب العربي في باريس

فوز الكاتب محمد عبد النبي بجائزة الأدب العربي في باريس (أرشيفية:انترنت)

فاز الكاتب المصري محمد عبد النبي بجائزة الأدب العربي لعام 2019، التي يقدمها سنويًا معهد العالم العربي في باريس عن روايته «في غرفة العنكبوت» التي ترجمت إلى اللغة الفرنسية.

صدرت الرواية بالعربية في 2016 عن دار العين للنشر بالقاهرة وترجمها إلى الفرنسية جيل جوتييه، ووصلت في 2017 للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، وفقًا لوكالة رويترز.

جاء إعلان فوز عبد النبي (42 عامًا) بالجائزة خلال احتفال أقيم الأربعاء بمقر معهد العالم العربي بحضور عدد من المثقفين والكتاب.

وقالت لجنة التحكيم في مسوغات منح الجائزة إن الفائز «كاتب جريء صاحب أسلوب قوي ومؤثر يجعل القارئ يغوص في قلب محرمات المجتمع المصري والعربي».

تأسست الجائزة عام 2013 في إطار شراكة بين مؤسسة جان-لوك لاجاردير ومعهد العالم العربي في باريس لتكريم كاتب من إحدى دول الجامعة العربية أصدر رواية أو مجموعة قصصية أو شعرية باللغة الفرنسية أو مترجمًا عن العربية إلى الفرنسية حول موضوع يتناول قضايا الشباب العربي، وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف يورو.