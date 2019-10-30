السينما المكسيكية ضيف شرف مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 أكتوبر 2019, 10:21 صباحا
السينما المكسيكية ضيف شرف مهرجان القاهرة السينمائي (ارشيفية:انترنت)

اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السينما المكسيكية ضيف شرف دورته الحادية والأربعين التي تقام شهر نوفمبر المقبل.

ويعرض المهرجان بهذه المناسبة ثمانية أفلام مكسيكية، ويكرم اثنين من صناعها هما كاتب السيناريو والمخرج جويرمو أرياجا والمخرج كارلوس ريغاديس، وفقا لوكالة «رويترز».

كما يحل ضيفا على المهرجان المخرج جابرييل ريبشتاين، الحائز جائزة أفضل عمل أول من مهرجان برلين السينمائي العام 2015، وابن المخرج المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين.

وقال المنتج وكاتب السيناريو، محمد حفظي، رئيس المهرجان في بيان: «هناك تشابه كبير بين السينما المكسيكية والسينما المصرية عبر الأزمنة، كلاهما مر بعصور ذهبية خرج خلالها عدد من الكلاسيكيات التي أثرت السينما المحلية والإقليمية وأحيانا العالمية».

وأضاف: «كانت هناك فترة ركود سوداء على المستوى الفني أو في حجم الإنتاج، لكن السينما المكسيكية استطاعت بفضل جيل جديد من المخرجين أن تعود في الصدارة مرة أخرى».

وقال سفير المكسيك بالقاهرة، أوكتابيو تريب، إن اختيار السينما المكسيكية ضيف شرف المهرجان «يعد حافزا مهما لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون بين المكسيك وأفريقيا والشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن المهرجان مناسبة للقاء صناع السينما من أنحاء العالم.

وتقام الدورة الحادية والأربعون للمهرجان في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر بمشاركة نحو 150 فيلما من 63 دولة، وتحمل الدورة اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: المركزي بالبيضاء يتسلم 4.5 مليار دينار مطبوعة في روسيا خلال 5 أشهر
ليبيا
غسان سلامة يفسر سبب استبعاد الليبيين عن مؤتمر برلين
ليبيا
«بين الأسماء وفيات».. ديوان المحاسبة يعلق العمل بقراري وزير التعليم ضد المعلمين
ليبيا
رئيس الاتحاد الليبي للدراجات يكشف لـ«بوابة الوسط» أسباب تدني نتائج اللعبة
رياضة محلية
«مباحثات زوارة» تعيد «مسار برلين» إلى صدارة المشهد الليبي
ليبيا
صندوق النقد: البطالة محرك للتظاهرات في دول عربية
اقتصاد
«تعليم الوفاق» تعتذر عن خطأ في قرار وقف مرتبات 152 ألف عامل في الوزارة
ليبيا
«رويترز»: مساعد البغدادي لعب دورا في الإيقاع به
عربى
إيقاف 805 مسؤولين بـ«تعليم الوفاق» عن العمل وإحالتهم للتحقيق
ليبيا
بالفيديو: ملخص وأهداف مباراة النصر ضد برولين الأوغندي بالكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير حليم - حل الأزمة الليبية
كاريكاتير
«دي فيلت»: موقف صادم لوزير خارجية ألمانيا في زوارة
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بيوجن» يفتح باب الأمل لعلاج ألزهايمر