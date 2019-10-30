السينما المكسيكية ضيف شرف مهرجان القاهرة السينمائي

السينما المكسيكية ضيف شرف مهرجان القاهرة السينمائي (ارشيفية:انترنت)

اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السينما المكسيكية ضيف شرف دورته الحادية والأربعين التي تقام شهر نوفمبر المقبل.

ويعرض المهرجان بهذه المناسبة ثمانية أفلام مكسيكية، ويكرم اثنين من صناعها هما كاتب السيناريو والمخرج جويرمو أرياجا والمخرج كارلوس ريغاديس، وفقا لوكالة «رويترز».

كما يحل ضيفا على المهرجان المخرج جابرييل ريبشتاين، الحائز جائزة أفضل عمل أول من مهرجان برلين السينمائي العام 2015، وابن المخرج المكسيكي الشهير أرتورو ريبشتاين.

وقال المنتج وكاتب السيناريو، محمد حفظي، رئيس المهرجان في بيان: «هناك تشابه كبير بين السينما المكسيكية والسينما المصرية عبر الأزمنة، كلاهما مر بعصور ذهبية خرج خلالها عدد من الكلاسيكيات التي أثرت السينما المحلية والإقليمية وأحيانا العالمية».

وأضاف: «كانت هناك فترة ركود سوداء على المستوى الفني أو في حجم الإنتاج، لكن السينما المكسيكية استطاعت بفضل جيل جديد من المخرجين أن تعود في الصدارة مرة أخرى».

وقال سفير المكسيك بالقاهرة، أوكتابيو تريب، إن اختيار السينما المكسيكية ضيف شرف المهرجان «يعد حافزا مهما لاكتشاف مجالات جديدة للتعاون بين المكسيك وأفريقيا والشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن المهرجان مناسبة للقاء صناع السينما من أنحاء العالم.

وتقام الدورة الحادية والأربعون للمهرجان في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر بمشاركة نحو 150 فيلما من 63 دولة، وتحمل الدورة اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان.