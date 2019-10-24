زين عوض تطلق أغنيتها الجديدة «يا أكثر ما تمنيته»

الأغنية من كلمات محمد القاسمي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع فراس عودة (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلقت المطربة الأردنية، زين عوض، أغنيتها الجديدة بعنوان «يا أكثر ما تمنيته»، التي تعاونت فيها مع نخبة من أهل الموسيقى في أكثر من بلد عربي.

وفي تصريحات لها قالت زين إن تأخرها في طرح الأغنية أمر مبرمج، مشيرة إلى أن هذا يحصل دائما في مسيرتها.

وعللت ذلك بالقول إنها كالعادة تفضل انتقاء أعمالها بعناية فائقة وبشروط سليمة، تكفل نجاح المشروع وقبول الجمهور له، وفقا لبيان.

وعن مشروعها الجديد، كشفت عن أهم عناصر النجاح فيه، وهو التنويع في الجنسيات العربية التي اشتغلت فيه.

وقالت: «تكفي الإشارة إلى أن كاتب الكلمات هو شاعر يمني والملحن مصري والموزع أردني.. والعمل بطبيعة الحال خليجي».

ووجهت الشكر لكل من تعاون معها على إنجاح الفكرة وبخاصة الموسيقار الكبير فايز السعيد، الذي تولى الإشراف على الأغنية.

وتعاونت زين مع الشاعر محمد القاسمي، والملحن عمرو الشاذلي، بينما وزعها فراس عودة، وتولى تسجيلها «استوديو الفن» أحمد أبو عربش، ومهندس الصوت بشار البكر.

وعن مشاريعها المقبلة قالت إنها تستعد لطرح أغنية «مدلي شعبي» لسمراء البادية سميرة توفيق وسيوزعها محمد القبيسي، الذي سبق ووزع لها «شبابنا شوباشو».