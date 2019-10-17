ليبيا تشارك في مؤتمر وزراء السياحة والثقافة العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 أكتوبر 2019, 12:36 مساء
ليبيا تشارك في مؤتمر وزراء السياحة والثقافة العرب (فيسبوك)

شارك رئيس الهيئة العامة للسياحة، خيضر بشير مالك، في أعمال المؤتمر الثاني المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية، المنعقد بمدينة تونس في الفترة من 15 - 17 أكتوبر الجاري.

يشارك في المؤتمر كل من جامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، والمنظمة العربية للسياحة، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وبحث الاجتماع في جلساته عددا من القضايا المشتركة بين وزراء السياحة والثقافة العرب، منها مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، والتسويق للموروث السياحي والثقافي على الصعيد العربي ومتابعة مختلف التنظيمات والتشريعات، بالإضافة إلى وضع إستراتيجيات عمل جديدة لتعزيز العمل المشترك في قطاع السياحة الثقافية العربية ودمجها مع برامج السياحة المستدامة.

كما تطرق الوزراء والمنظمات العربية المعنية بالتراث إلى برنامج رقمنة التراث السياحي «تثمين وتعليم واستثمار»، وصيانة المواقع والمعالم التاريخية والأثرية، ودعم المؤسسات الناشئة على الابتكار في هذا المجال، وصيانة المواقع والمعالم التاريخية والأثرية وإيجاد السبل لتمويلها، بوصفها روافد العلمية والمعالم المستدامة وللتعريف بالموروث الوطني، والاهتمام بالسياحة المتحفية بالمنطقة.

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