فتح باب الترشح لجائزة «مفتاح بوزيد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 01:19 مساء
فتح باب الترشح لجائزة «مفتاح بوزيد» (فيسبوك)

أعلنت جائزة «مفتاح بوزيد» للصحافة، الثلاثاء، فتح باب الترشح للفوز بالجائزة في دورتها الرابعة 2020.

وتمنح الجائزة لصحفيين ليبيين توافرت في أعمالهم عناصر الإبداع والموضوعية والقدرة على الوصول إلى نطاق واسع، وفقا للمكتب الإعلامي للجائزة.

وتتضمن الجائزة فئتين، الأولى جائزة «مفتاح بوزيد» التقديرية للصحافة، وتمنح لصحفي ذي دور ريادي في الصحافة الليبية، والثانية جائزة«مفتاح بوزيد» التشجيعية للصحافة، وتمنح لصحفي نشر مادة صحفية متميزة خلال الفترة ما بين 1-4-2019 و31-3-2020 في إحدى الصحف الليبية أو العربية المطبوعة أو الإلكترونية.
 

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