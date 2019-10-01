المصور أحمد العريبي يشارك بـ«معرض صور» في مهرجان الزاهرة

القاهرة - بوابة الوسط: أحمد المقصبي | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 06:35 مساء

يشارك المصور الصحفي، أحمد فتحي العريبي، في مهرجان درنة الزاهرة في دورته الثانية، التي ستقام خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال أحمد العريبي لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء إن «مشاركتي ستكون عن تجربتي الفوتوغرافية مع المسرح الليبي في أكثر من ربع قرن».

وأضاف: «وثقت بكاميرتي أغلب العروض المسرحية التي قدمت على خشبات المسارح الليبية والعربية».

ولفت العريبي إلى أنه «يهدي مشاركته في المهرجان إلى المصور والمؤرخ الراحل أحمد الغزواني».

وأعلنت اللجنة العليا لمهرجان درنة الزاهرة المسرحي، في أغسطس الماضي، البدء في استقبال المشاركات من قبل الفرق المسرحية والفنانين.

وفي لمسة وفاء من اللجنة العليا للمهرجان سيطلق على النسخة الثانية من المهرجان اسم دورة الفنان «عبدالرحيم عبدالمولى»، تكريمًا للراحل وما قدمه خلال مسيرته الفنية.

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