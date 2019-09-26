مصر تستعيد تابوت كاهن بعد نهبه وعرضه في نيويورك

مصر تستعيد تابوت كاهن بعد نهبه وعرضه في نيويورك (رويترز)

استردت السلطات المصرية، الأربعاء، تابوت كاهن مصري قديم بعد نهبه وبيعه بوثائق مزورة لمتحف المتروبوليتان في نيويورك، وعرضه للجمهور لستة أشهر.

يرجع تاريخ تابوت الكاهن المرموق، نجم عنخ، المطلي بالذهب إلى القرن الأول قبل الميلاد. وقالت السلطات إن شبكة دولية لتهريب القطع الأثرية والفنية جلبته إلى نيويورك قبل عامين، ثم باعته بأربعة ملايين دولار لمتحف المتروبوليتان للفنون، الذي لم يكن يعلم بحقيقة الأمر، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال سايروس فانس، مدعي مانهاتن، خلال مراسم أقيمت لمناسبة إعادة التابوت إلى مصر: «خلصت تحقيقاتنا إلى أن هذا التابوت هو مجرد واحد من مئات من القطع الأثرية التي نهبتها نفس شبكة التهريب الدولية»، وأشاد فانس بوحدة مكافحة تهريب الآثار التابعة لمكتبه لكشفها مجموعة من الوثائق المزورة والتمكن من تعقب أصل حيازة التابوت.

وتركز الوحدة التي أنشئت قبل عامين على عالم الفنون في نيويورك بما فيه من متاحف ومعارض فنية ودور مزادات، على نحو يشبه كثيرًا عمل فريق تقصي جرائم الفنون التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي على المستوى الوطني.

وقالت السلطات إن التابوت المليء بالنقوش ظل مدفونا في محافظة المنيا بمصر طوال 2000 عام قبل سرقته عقب اضطرابات سياسية في أكتوبر 2011، ومن هناك مر برحلة تهريب طويلة تنقل خلالها عبر الإمارات وألمانيا وفرنسا ونيويورك.

وبعد عرضه بمتحف المتروبوليتان على مدى ستة أشهر، قدم المحققون بمكتب ادعاء مانهاتن للمتحف أوائل هذا العام أدلة تثبت تزوير وثائق ملكية التابوت، ومنها وثيقة تفيد بتصديره من مصر عام 1971، وكان المتحف قد أعلن في فبراير الماضي أنه وقع ضحية عملية احتيال عندما اشترى التابوت وأنه يتعاون مع تحقيق المدعي العام بالولاية. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن التابوت سيعود إلى مصر وسيعرض بها العام المقبل.

