ألبوم جديد للفنان الراحل ليونارد كوهين

المغني الكندي ليونارد كوهين خلال حفلة في نيويورك في 2012 (أ ف ب)

يصدر الخريف المقبل ألبوم للمغني الكندي الراحل ليونارد كوهين بعنوان «ثانكس فور ذي دانس» على ما أعلنت شركة «سوني».

وللترويج لصدور الألبوم المقرر في 22 نوفمبر، طرحت «سوني» مقطعًا من أغنية تكاد تكون محكية تحمل عنوان قصيدة للفنان «ذي غول»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

توفي ليونارد كوهين في 2106 عن 82 عامًا بعيد صدور ألبومه الرابع عشر «يو وانت إت داركر» الذي كانت كلماته مطبوعة بالموت.

ويقف نجله آدم كوهين وراء صدور الألبوم الجديد الذي يتضمن مشاركات من الفنانين بيك وداميين رايس وفيست، وقال نجله: «ردة فعل الأشخاص الذين استمعوا للعمل هي أكثر ما أثر في على صعيد هذا الألبوم».