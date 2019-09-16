«إت: الفصل الثاني» يتصدر إيرادات السينما

«إت: الفصل الثاني» يتصدر إيرادات السينما (أرشيفية:انترنت)

احتفظ فيلم الرعب «إت: الفصل الثاني» بصدارة إيرادات السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثاني محققًا 40.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة بيل سكارسغارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي، وفقًا لوكالة «رويترز».

واحتل فيلم الجريمة والدراما الجديد «المحتالات» المركز الثاني بإيرادات بلغت 33.2 مليون دولار، والفيلم بطولة كونستانس وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.

وتراجع فيلم الإثارة والحركة «سقوط ملاك» من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.4 مليون دولار، والفيلم بطولة غيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.

وتراجع الفيلم الكوميدي «أولاد طيبون» من المركز الثالث للمركز الرابع مسجلًا 4.3 مليون دولار، والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.

كما تراجع فيلم الرسوم المتحركة «الأسد الملك 2019» من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 3.6 مليون دولار،ويجمع الفيلم كوكبة من النجوم أعارت أصواتها لشخصياته، من أمثال بيونسيه.

