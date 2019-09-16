وفاة ريك أوكاسيك مغني فرقة «ذي كارز»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 سبتمبر 2019, 10:09 صباحا
ريك أوكاسيك مغني فرقة ذي كارز الرائدة في موسيقى يو وايف (أ ف ب)

توفي ريك أوكاسيك مغني فرقة «ذي كارز» الرائدة في موسيقى «نيو وايف»، الأحد عن 75 عامًا على ما أفادت شرطة نيويورك.

وتلقت شرطة نيويورك اتصالًا قرابة الساعة 16,00 (20,00 ت غ) يبلغ عن رجل فاقد للوعي، وأعلنت وفاته في المكان، وأوضحت الشرطة في بيان أن الجثة عائدة إلى ريك أوكاسيك، وذكرت صحيفة «يو أس ايه توداي» أن الوفاة غير مشبوهة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وبقيادة أوكاسيك أصدرت «ذي كارز» أغان ناجحة في الثمانينات من بينها «يو مايت ثينك» و «شايك إت ويل» و«درايف».

وانفصلت الفرقة بعد ذلك وتشكلت من جديد العام 2011 بعدما ألف ريك أوكاسيك أغان جديدة اعتبر أنها ستؤدى بشكل أفضل مع شركائه السابقين، على ما أوضحت الصحيفة نفسها.

ودخلت الفرقة متحف مشاهير الروك العام الماضي إلى جانب بون جوفي و«ذي مودي بلوز» و«داير سترايتس».

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