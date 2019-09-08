قدامى رياضي درنة في زيارة لمنتدى مصلحة الآثار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 03:30 مساء
قدامى رياضي درنة في زيارة لمنتدى مصلحة الآثار (فيسبوك)

زار أعضاء رابطة قدامى رياضيين درنة برفقة اطفالهم وأحفادهم السبت، المنتدى الصيفي لمصلحة الآثار، بناء على دعوة من فريق التوعية بالمصلحة.

وتم خلال الزيارة مناقشة أهمية الحفاظ على الآثار والتراث الثقافي الليبي، والاتفاق على تنظيم أنشطة مشتركة بين الرابطة وفريق التوعية بالمصلحة، كما زار الحضور معرض الآثار المسلمة والمسترجعة ومتحف آثار شحات، وفقا للمكتب الإعلامي بمصلحة الآثار الليبية.

وأكد رئيس المصلحة أحمد حسين أهمية هذه الزيارة والمردودة الإيجابي لحملة التوعية والتعريف بأهمية الآثار والتراث الثقافي الليبي، وقدم رئيس مجلس إدارة الرابطة فؤاد شكره وامتنانه للمصلحة ولكل الرياضيين القدامى.

قدامى رياضي درنة في زيارة لمنتدى مصلحة الآثار (فيسبوك)
قدامى رياضي درنة في زيارة لمنتدى مصلحة الآثار (فيسبوك)
قدامى رياضي درنة في زيارة لمنتدى مصلحة الآثار (فيسبوك)
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