محمد السبكي يستعد لـ«ترند- حرب القلقاس»

البوستر الدعائي الأول لفيلم المنتج محمد السبكي الجديد (خاص لـ بوابة الوسط)

يحضر المنتج محمد السبكي مفاجأة سينمائية جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث كشف «بوستر» دعائيًّا غامضًا لفيلم جديد يعمل على التحضير له، ويحمل اسم «ترند- حرب القلقاس».

ويتكتم السبكي أي تفاصيل خاصة بالعمل، سواء مؤلفه أو مخرجه أو حتى النجم الذي سيقوم ببطولة الفيلم، على أن يقوم بإعلان كل التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

ويخطط السبكي لمشاركة ابنتيه، رنا وندا السبكي، لتقديم فيلم ضخم من الناحية الإنتاجية على غرار ما قام به في السنوات الأخيرة بالجمع بين أكثر من نجم في بطولة الفيلم، ويجري بالفعل الاتفاق معهم، وذلك كما فعل في أفلامه الأخيرة «هروب اضطراري» للنجم أحمد السقا، و«حرب كرموز» للنجم أمير كرارة.