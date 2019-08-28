البيرو: اكتشاف رفات 227 طفلا قدموا كأضاح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 11:30 صباحا
العثور على بقايا 227 طفلا قدموا كأضاح في موقع لحضارة تشيمو في البيرو (أ ف ب)

أعلن علماء آثار في البيرو عثورهم على بقايا 227 طفلًا قدموا كأضاحٍ في موقع استخدمته حضارة تشيمو.

ويقوم علماء الآثار منذ العام الماضي بأعمال حفر في هذا الموقع الضخم في هوانتشاكو، وهي مدينة سياحية على شاطئ البحر شمال العاصمة ليما، وقال كبير العلماء فيرين كاستيّو «هذا أكبر موقع يعثر فيه على رفات للأطفال الذين كانوا يقدمون كأضاح»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف أن الرفات تعود إلى أطفال تراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و14 عامًا، قدموا كأضاح خلال طقوس خاصة لتهدئة غضب آلهة تشيمو «إذ كانوا يعتقدون أنها مسؤولة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بظاهرة النينيو»، ووجد العلماء أيضًا دلائل على هطول أمطار غزيرة وقت التضحية.

وأشار كاستيّو إلى أنه من المتوقع أن يعثروا على المزيد من الرفات قائلًا «في كل الأماكن التي تحفر فيها تجد أطفالًا»، وعثرعليهم في موضع مواجه للبحر.

وكان هوانشاكو موقعًا حيث قدم الكثير من الأطفال كأضاح خلال إمبراطورية تشيمو، فقد اكتشفت مقبرة جماعية تضم 56 طفلًا في يونيو 2018 في موقع في حي بامبا لا كروز الذي يقع على مسافة قريبة من هوانشاكو حيث عثر في أبريل من العام نفسه على رفات 140 طفلًا و200 لاما.

امتدت حضارة تشيمو على طول الساحل الشمالي للبيرو لكنها اختفت بعدما أطاحتها إمبراطورية الإنكا في العام 1476.
 

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