تاناروت يعرض وثائقيا برازيليا في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 12:51 مساء
تاناروت يعرض وثائقيا برازيليا في بنغازي (ارشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، الفيلم الوثائقي البرازيلي «The Edge of Democracy»، من إنتاج العام 2019، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج بترا كوستا، ومن إنتاج «نتفليكس»، وتدور أحداثه حول تعارض الوثائق والمستندات السياسية مع المذكرات الشخصيّة للكشف عن الحقيقة المعقدة وراء تفكك رئاسة الجمهورية لمرتين في البرازيل.



عرض الفيلم لاول مرة في مهرجان صندانس السينمائي العام الجاري، ثم تم عرضه على منصة «نتفليكس»، وترشح للفوز بثلاث جوائز منها جائزة تيم هيذرنغتون من مهرجان شيفيلد الدولي للأفلام الوثائقية، وجائزة الجائزة العالمية للأفلام الوثائقية لمهرجان صندانس السينمائي.

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