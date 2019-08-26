توجيه تهمتين جديدتين لهارفي واينستين

هارفي واينستين في نيويورك، 11 أكتوبر 2018 (أ ف ب)

وجهت إلى المنتج السينمائي السابق هارفي واينتسين الذي سبق أن وجّه إليه القضاء الاتهام في حالتي اعتداء جنسي، تهمتين إضافيتين بالاعتداء الجنسي في بيان اتهام جديد الاثنين.، وأجل قاض في نيويورك المحاكمة من الشهر المقبل إلى 6 يناير 2020.

وكشف مكتب المدعي في مانهاتن الخميس، أنه تلقّى بيان اتهام جديدًا في هذه القضية التي أطلقت شرارة حركة «#أنا أيضًا» المناهضة للتحرش، من دون الكشف عن محتواه، وفق «فرانس برس».

وتتهّم أكثر من 80 امرأة مشهورة أو مغمورة المنتج الهوليوودي (67 عامًا)، والذي سقط سقوطًا مدّويًا وهو لطالما أكد أن العلاقات الجنسية حصلت برضى الطرفين، بانتهاكات جنسية، من التحرش إلى الاغتصاب. غير أن مؤسس استوديوهات «ميراماكس» و«ذي واينستين كومباني» الذي لطالما كان من الشخصيات النافذة في هوليوود لا يلاحق حاليًا سوى بتهمتي اعتداء، أولاهما اعتداء جنسي تعرّضت له معاونة إنتاج سنة 2006 وثانيهما اغتصاب وقعت ضحيته امرأة في العام 2013 لم تكشف عن هويتها.

هارفي واينستين عرضة لاتهامات جديدة قبيل محاكمته