الفنانة نجلاء الأمين تعود بكتابة سلسلة «حجر الصوان»

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الأحد 25 أغسطس 2019, 02:20 صباحا

تستعد الممثلة نجلاء الأمين، للعودة للعمل الفني بكاتبة سلسلة «حجر الصوان»، بداية من الجزء الأول باسم «السرج» الذي يحاكي الهوية الليبية فترة نهاية الخمسينات وبداية الستينات.

وقالت الفنانة نجلاء الأمين لـ«بوابة الوسط» السبت «العمل يأتي في 30 حلقة مدة الحلقة ساعة تلفزيونية يضم أكثر من 60 شخصية رئيسية واغلب نجوم الدراما الليبية من كافة مدن ليبيا وسيكون العمل انطلاقة لوجوه جديده شابة ونجوم غابو عن الشاشة واعلنو العودة ضمن العمل».  

وأضافت: «قررت أن اخوض تجربة الكتابة في هذا النسق برؤية مختلفة ومتعمقة خصوصا في الطرح والمضمون فبدأت كتابة هذا النص منذ عام 2008 وخلال هذه السنوات كان العمل وليدا احافظ عليه لكونه جزء مني وخوفا من أن لا يظهر بالصورة التي أحب أن يكون عليها فلم أسعي في خروجه».

ولفتت نجلاء الأمين إلى أنها كانت لها«بعض التجارب البسيطة في الكتابة وفي مجال التمثيل حيث أعشق هذه المهنة واخلص إليها وكنت دائما أبحث عن الأعمال الجيدة والهادفة التي تترك اثرا في نفس المشاهد».

وتابعت قائلة: «تستهويني الأعمال البدوية لما تحمله من ماضي مشرف وقصص نفتخر بها وقصص أخري عبر نسترشد منها وعادات وتقاليد نتوارثها جيلا بعد جيل».

وأوضحت الممثلة نجلاء الأمين أن ثقتها الكبيرة «في المخرج علي القديري وبالشركة المتمثلة في مندوبها خالد المنصوري وأهتمامهم ونشاطهم واخلاصهم في عملهم هو ما جعلني أئتمنهم علي هذا العمل، ليس غرورا ولكن كونه امانة احب ان تظهر بالشكل المطلوب».

وأشارت نجلاء الأمين إلى أن «معني حجر صوان يرمز إلي الوقوة وعدم التأثر بالعوامل المحيطة بمعني (ياجبل لا تهزك ريح) ما جعلني اختاره للرمز في تلك الحقبة الجميلة التي عاشها ابائنا واجدادنا وما تحملها تلك الفترة من صفات نعرفها مثل الجود، والكرم، والفراسة، والكرامة  والأخوة والمحبة، والترابط، وحب الوطن، والتضحية، والصداقة، وغيرها من الصفات التي ترتبط في معني واحد أن ( حجر صوان ) لا يتأثر بشئ».

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