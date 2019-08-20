«الثقافة» في زيارة للفنان مصطفي المصراتي

«الثقافة» في زيارة للفنان مصطفي المصراتي (الموقع الرسمي للهيئة العامة للثقافة)

زار الإثنين، عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة محمد الهدار، ومدير «راديو ليبيا الثقافي» شكري شكاب، ومجموعة من مديري ديوان الهيئة الفنان مصطفى المصراتي بمنزله للاطمئنان علي حالته الصحية.

وأكد الهدار حرص الهيئة للتواصل مع وزارة الصحة لتوفير الظروف الملائمة لمتابعة علاج المصراتي الذي قدم الكثير للفن والإبداع في ليبيا، وفقا للمكتب الاعلامي للهيئة.

ويعد الفنان مصطفى المصراتي قيمة فنية كبيرة في ليبيا وأحد أهم رموز الدراما والمسرح،ومن أهم أعماله مسلسل «العمارة» و مسرحية «بعد العشرة اتبان الناس»، ومن أخر أعماله مسلسل «الجزاء»، كما شارك في مسلسل «المشروع».

الفنان مصطفي المصراتي في منزله (الموقع الرسمي للهيئة العامة للثقافة)