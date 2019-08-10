إصابة آلان دولون بجلطة في الدماغ

الممثل الفرنسي الشهير آلان دولون (83 عاما) يتعافى في مستشفى سويسري بعد إصابته بجلطة (أ ف ب)

أصيب النجم الفرنسي الآن دولون بجلطة ونزيف طفيف في الدماغ، وهو حاليا يتعافى في عيادة سويسرية، حسب نجله أنطوني ديلون.

وأوضح الابن: «أصيب والدي بجلطة وبنزيف دماغي طفيف. وأخضع لعملية جراحية في مستشفى بيتييه سالبتريير (في باريٍس) حيث بقي ثلاثة أسابيع في العناية المركزة. وأحاط به أفراد العائلة جميعا من شقيقي وشقيقتي ووالدتي ناتالي»، وفق رسالة موجهة إلى وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «بعدما استقر وضعه بحسب الأطباء وباتت وظائف جسمه ممتازة، انتقل إلى سويسرا حيث يرتاح في عيادة هناك. تتابع شقيقتي المقيمة في سويسرا تعافيه عن كثب وتطلعنا على تطور وضعه يوميا».

وأشارت عدة مجالات تعنى بشؤون المشاهير، من بينها «كلوزر» و«فواسي»، إلى أن الممثل أصيب بجلطة ونزيف في الدماغ.

وسبق أن قال مقربون من آلان دولون (83 عاما) منتصف يونيو إن الممثل أدخل المستشفى الأميركي في نويي قرب باريس، بسبب «إصابته بدوران وأوجاع في الرأس غير خطرة على ما يبدو. وقد خضع لفحوصات احترازية وسيخرج سريعا».

ودولون أحد أكبر نجوم السينما الفرنسية، كرم في مايو في مهرجان كان (جنوب فرنسا)، وحصل على سعفة ذهبية فخرية من يدي ابنته أنوشكا.

غلب عليه التأثر الشديد يومها وبكى وألقى كلمة أتت على شكل وصية قال فيها «سأرحل لكني لن أرحل دون شكركم. فأنا أدين بنجوميتي إلى الجمهور وليس لأي شخص آخر لذا أحرص على شكركم».

واصبح آلان دولون الذي عرف مسيرة سينمائية استثنائية وحياة خاصة مضطربة، أحد أهم نجوم السينما في العالم بفضل الكاريزما الكبيرة التي يتمتع بها وجماله الطاغي. وقال في أحد الأيام «بُرمجت للنجاح وليس للسعادة. فهما لا يتعايشان».

وشارك النجم الفرنسي في أكثر من 90 فيلما، دخل بعضها في تاريخ السينما مع مخرجين كبار من ملفيل وفيسكونتي وانطونيوني إلى غودار ومال وغيرهم. وأنتج أيضا حوالى 30 فيلما طويلا.