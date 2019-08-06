خالد حجار يطلق أغنية «بشوفك» باللهجة المصرية (فيديو)

شارك خالد حجار في الموسم الثاني من «ذا فويس» (خاص لـ بوابة الوسط)

أطلق نجم برنامج المسابقات «ذا فويس» المطرب الشاب خالد حجار أغنيته الجديدة «بشوفك» من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج جي إبراهيم.

وأبدى حجار سعادته بإنجاز الأغنية التي طرحها باللهجة المصرية، موضحا: «أحب الشعب المصري كثيرا، فلدينا في مصر120 مليون مواطن، وأحب كثيرا أن أغني أعمالا مصرية، فاخترنا ملحنا وكاتبا من الكبار في مصر، أصحاب أعمال رائعة لفنانين كبار».

وحول تحضيراته في الفترة الحالية، أشار خالد إلى أنه بصدد طرح أغنية جديدة خلال أشهر قليلة، مضيفا: «إضافة إلى أغنية بشوفك، أحضر حاليا لطرح عمل جديد بالتعاون مع فادي مارديني، والعمل سيكون جاهزا للتوزيع خلال الشتاء».

من جهة أخرى، شدد حجار على أهمية برامج المسابقات في اكتشاف المواهب، مؤكدا: «شاركت في برنامج ذا فويس 2، وأعتبره من البرامج الرائعة والهامة، حيث تساهم برامج المسابقات إلى حد كبير في تقديم المطربين والمتسابقين إلى الجمهور العربي الكبير».