ناقد راحل مديرا فنيا لمهرجان القاهرة السينمائي.. إليك السر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 03:20 مساء
يوسف شريف رزق الله (أرشيفية: الإنترنت)

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، الجمعة، إطلاق اسم الناقد المصري الراحل يوسف شريف رزق الله على دورته الحادية والأربعين، في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر.

وتوفي رزق الله في يوليو عن 77 عاما، تاركا إرثا كبيرا من البرامج التلفزيونية، التي ساهمت على مدى عقود في تنمية الوعي الثقافي والسينمائي، حسب «رويترز».

ونشرت إدارة المهرجان بيانًا قالت فيه إنها تهدي الدورة إلى رزق الله «تقديرا لما قدمه من عطاء على مدى 32 عاما منذ اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987 ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحليه».

وقال المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان: «اسم يوسف شريف رزق الله سيظل مرتبطا بأذهان محبي الفن السابع وجمهور ورواد مهرجان القاهرة السينمائي للأبد».

وتابع البيان: «الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة من القرارات والمبادرات تضمن استمرار تكريم اسم رزق الله في كل دورات مهرجان القاهرة القادمة وليس الحادية والأربعين فقط».

وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان اتفقت في آخر اجتماع لها على إبقاء اسم رزق الله مديرا فنيا للدورة القادمة، مع تكليف نائبه أحمد شوقي بإدارة الأمور الفنية المتعلقة بالدورة كافة.

وعلق الكاتب أحمد رزق الله نجل الناقد الراحل على قرار مهرجان القاهرة السينمائي بالقول إن والده جمعته علاقة تاريخية مع المهرجان امتدت لأكثر من 30 عاما، تُوجت بتكريم أثلج صدره العام الماضي في افتتاح الدورة الأربعين لحدوثه وهو على قيد الحياة.

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