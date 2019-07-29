ميغن تعرض نساء «قوى التغيير» على غلاف «فوغ»

ميغن تعرض نساء «قوى التغيير» على غلاف «فوغ» (ارشيفية:انترنت)

قال قصر بكنغهام إن ميغن ماركل زوجة الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا اختارت أن تعرض 15 امرأة ترى أنهن «قوى من أجل التغيير» على غلاف عدد شهر سبتمبر من مجلة «فوغ» البريطانية التي تتولى رئاسة تحريرها بشكل شرفي.

وظلت ميغن دوقة ساسكس تعمل سبعة أشهر مع إدوارد إينينفول رئيس تحرير «فوغ» على هذا العدد، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت ميغن الممثلة السابقة (37 عاما) في بيان إنها سعت لتوجيه تركيز عدد سبتمبر، الذي يكون عادة أكثر أعداد السنة قراءة، إلى «القيم والقضايا والشخصيات التي تؤثر على العالم اليوم».

وسيبرز غلاف المجلة التي ستكون متاحة للجمهور في 2 أغسطس أسماء مثل الناشطة الشابة في مجال تغير المناخ جريتا تونبرغ، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، والملاكمة رملا علي، والممثلة والمدافعة عن حقوق المرأة سلمى حايك، ومن بين الأسماء الأخرى التي ستبرزها الكاتبة شيماماندا نجوزي أديشي، والراقصة الأولى في فرقة الباليه الملكية البريطانية فرانشيسكا هايوارد، والعارضة واللاجئة السابقة أدوت أكيش.

وقالت ميغن في بيان «أتمنى أن تشعروا من خلال هذا المنظور بقوة العمل الجماعي في الاختيار المتنوع للنساء، اللائي تم اختيارهن للغلاف بالإضافة إلى الفريق المعاون، الذي استعنت به في هذا العدد للمساعدة في خروج ذلك إلى النور، أتمنى أن يشعر القراء بالإلهام الذي شعرت به، من خلال قوى التغيير التي سيجدونها داخل هذه الصفحات».

ويتضمن العدد أيضا حوارا بين ميغن، وسيدة الولايات المتحدة الأولى سابقا ميشيل أوباما، ومقابلة مع جين جودل العالمة المخضرمة في مجال سلوك الحيوانات.

ووضعت ميغن مولودها الأول آرتشي في 6 مايو، وترتيبه السابع في ولاية عرش بريطانيا، وتتولى ميغان رعاية أربع منظمات تدافع عن قضايا محببة إليها، تشمل المسرح الوطني وجمعيات خيرية تدعم حقوق المرأة والحيوانات.