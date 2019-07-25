وفاة الممثل الهولندي روتخر هاور بطل «بلايد رانر»

الممثل الهولندي روتخر هاور ملتقطة في البندقية، 1 سبتمبر 2007 (أ ف ب)

توفي الممثل الهولندي روتخر هاور الذي اشتهر بدوره في فيلم الخيال العلمي «بلايد رانر» (1982) عن 75 عامًا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام هولندية عن أفراد من عائلته.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية «إيه إن بي» بأن «روتخر هاور توفي عن 75 عامًا. والذي كان يعدّ من أكبر الممثلين في هولندا»، مضيفة أنه توفي الجمعة ودفن في مراسم خاصة، وفق «فرانس برس».

أدى هاور أول دور تمثيلي له سنة 1969 في المسلسل التلفزيوني «فلوريس» من إخراج بول فيرهوفين الذين لم يكن ذائع الصيت وقتها.

وقدّم له فيرهوفن أوّل دور بارز له سنة 1973 في «توركيش ديلايت».

وسطع نجمه على الساحة العالمية سنة 1981 إثر تمثيله في فيلم التشويق «نايتهوكس» إلى جانب النجم الأميركي سيلفستر ستالون.

وشارك في العام التالي في «بلايد رانر» الذي جعل منه اسمًا معروفًا في هوليوود.

وقال بول فيرهوفين «أنا حزين جدًا لأنه فارقنا وسأشتاق إليه كثيرًا».