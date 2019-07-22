حفل توقيع لأحدث إصدارات «دار البيان» في إجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 04:27 مساء
حفل توقيع لأحدث إصدارات «دار البيان» في إجدابيا (فيسبوك)

نُظِّم، السبت، بالمركز الثقافي بمدينة إجدابيا تحت إشراف مكتب الثقافة والإعلام حفل توقيع لأحدث إصدارات دار البيان للنشر والتوزيع.

حضر الحفل كل من رئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام والمجتمع المدني بالحكومة الموقتة جمعة الفاخري، ووكيل الهيئة للشؤون الثقافية محمود امجبر، ومدير دار البيان والنشر علي عمر جابر، والمدير التنفيذي لمؤسسة «برنيق» للصحافة والإعلام خالد المجبري، ومدير مكتب الثقافة والإعلام جمال أشويقي، وعدد من الكتاب والمثقفين والمهتمين بالثقافة، وفقًا للمكتب الإعلامي بالهيئة.

تضمن الحفل محاضرة عن الثراث الليبي ألقاها أحمد عبدالسلام بركوس، ومعرضًا لمجموعة من الكتب المنوعة، ووُقِّعت خمسة كتب لكل من جمعة الفاخري وأحمد عبد السلام بركوس ومصطفى السعيطي وعياد رمضان.

حفل توقيع لأحدث إصدارات «دار البيان» في إجدابيا (فيسبوك)
حفل توقيع لأحدث إصدارات «دار البيان» في إجدابيا (فيسبوك)
حفل توقيع لأحدث إصدارات «دار البيان» في إجدابيا (فيسبوك)
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