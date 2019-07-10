ثبوت أبوة خوليو إغليسياس لرجل يبلغ من العمر 43 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 04:11 مساء
ثبوت أبوة خوليو إغليسياس لرجل يبلغ من العمر 43 عامًا (أرشيفية:انترنت)

قضت محكمة إسبانية الأربعاء بثبوت أبوة المغني الشهير خوليو إغليسياس، لرجل يبلغ من العمر 43 عامًا لتحل بذلك قضية نسب استمرت لثلاثة عقود بعدما رفض المغني الخضوع لاختبار الحمض النووي «دي إن إيه».

والرجل هو خافيير سانتشيث-سانتوس وولد العام 1976 لراقصة برتغالية تدعى ماريا إديت سانتوس، ولا يزال من الممكن الطعن في قرار إثبات النسب، وفقًا لوكالة رويترز.

وبلغت مبيعات أعمال إغليسياس (75 عامًا) أكثر من 300 مليون نسخة لأغنيات قدمها بلغات متعددة بلغ عددها 14 لغة مما يجعله أكثر المغنين اللاتينيين مبيعًا على الإطلاق، وتحول إجليسياس إلى الغناء بعد تعرضه لحادث سيارة العام 1963 أنهى مسيرته الكروية.

ولإجليسياس ثمانية أبناء وهم خمسة من زوجته ميراندا ريغنسبرغر وثلاثة من زوجته إيزابيل بريسلر.

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