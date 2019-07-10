جاي زي يدخل صناعة الماريغوانا

مغني الراب جاي زي يدخل في شراكة مع شركة مصنعة للقنب (ارشيفية:انترنت)

دخل مغني الراب جاي زي صناعة القنب، وسيتولى منصبًا في شركة «كاليفا» بولاية كاليفورنيا الأميركية بصفته خبيرًا استراتيجيًا.

وقالت الشركة الخاصة، التي تأسست في سان هوزيه في عام 2015، الثلاثاء إن جاي زي دخل معها شراكة طويلة الأمد سيركز فيها على الاتجاه التوسعي والمبدع للشركة، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضافت الشركة في بيان أن مغني الراب، الذي سيكون منصبه الرسمي لديها هو كبير خبراء العلامة التجارية، سيزيد أيضًا من جهوده المتعلقة بالعدالة الاجتماعية من خلال زيادة تدريب السجناء السابقين على الوظائف.

وساعد جاي زي في وقت سابق من العام في تأسيس جماعة معنية بالعدالة الجنائية تدعى «تحالف الإصلاح» بهدف المساعدة على إخراج مليون أميركي من السجون خلال السنوات الخمس المقبلة بإطلاق سراح مشروط أو مع وضعهم تحت المراقبة.

وجاي زي (49 عامًا) متزوج من المغنية الشهيرة بيونسيه، ووصفته مجلة «فوربس» في يونيو بأنه أول من يصبح مليارديرًا من نجوم الهيب هوب بفضل الاستثمار في الملابس والشمبانيا وخدمة أوبر لنقل الركاب وشركته «روك نيشن» للترفيه.

وهو أحدث شخصية شهيرة تنضم لقطاع الماريغوانا مع التوسع في إباحة استخدامها للأغراض الترفيهية ليشمل 11 ولاية بينها كاليفورنيا.

