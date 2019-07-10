«سترينجر ثينغز» يحطم رقمًا قياسيًا لعدد المشاهدين

«سترينجر ثينغز» يحطم رقمًا قياسيًا لعدد المشاهدين (أ ف ب)

حطم مسلسل «سترينجر ثينغز» الخيالي العلمي رقمًا قياسيًا لعدد المشاهدين عبر «نتفليكس» مع إطلاق موسمه العالمي الثالث على ما قالت خدمة البث التدفقي العملاقة.

وأوضحت المجموعة أن المسلسل الذي يواجه فيه مراهقون وحوشًا خارقة للطبيعة في مدينة أميركية صغيرة، شوهد منذ الرابع من يوليو على 40,7 مليون حساب «نتفليكس»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الشركة إن هذا الرقم الذي يشمل الموسم الثالث فقط، هو الأعلى من بين كل الأفلام والمسلسلات في الأيام الأربعة الأولى لعرضها، وأوضحت «أنهى 18,2 مليون منهم مشاهدة الموسم بكامله».

و«نتفليكس» هي رائدة سوق البث التدفقي في العالم مع أكثر من 140 مليون حساب مدفوع، وتنشر المجموعة أحيانًا أرقامًا حول نسبة المشاهدة إلا أنها تبقي سرًا غالبية بياناتها الأخرى.

وتواجه هذه المنصة منافسة متزايدة من خدمات أخرى مثل أمازون وديزني وآبل.