عمارات لفرنك لويد رايت تنضم لقائمة التراث العالمي

متحف غوغنهايم في نيويورك وقت الذكرى الخمسين لتدشينه (أ ف ب)

انضم متحف غوغنهايم في نيويورك وسبع عمارات أخرى صممها الأميركي فرنك لويد رايت الأحد لقائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو» التي أشادت بالتأثير القوي لهذا الأسلوب المعروف بالهندسة العضوية على تطور الهندسة المعاصرة في أوروبا.

وصممت هذه المباني وشيدت في النصف الأول من القرن العشرين في الولايات المتحدة، وتجسد أسلوب الهندسة العضوية الذي ابتكره رايت، والذي يتميز بتصاميم مفتوحة واضمحلال الحدود بين الخارج والداخل وخليط غير معهود لمواد مثل الأسمنت والفولاذ، وفقًا لوكالة «رويترز».

وبالإضافة إلى متحف غوغنهايم الشهير الذي دشن في نيويورك العام 1959، انضمت سبع عمارات من تصميم المهندس الأميركي للقائمة، وشيدت لتكون دورًا خاصة وأماكن عبادة أو عمل أو ترفيه، وكان لهذه التحف المعمارية تأثير قوي على تطور الهندسة المعاصرة في أوروبا.

وأشادت الدبلوماسية الأميركية بإدراج اليونسكو الموقع الأميركي الرابع والعشرين في قائمتها للتراث العالمي للبشرية، وهو الأول للبلد في مجال الهندسة المعمارية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن «هذه المباني تعكس تأثير رايت على مسار الهندسة المعمارية عالميًا».