آخر أعمال حسين الإمام في «درب 17178»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 05:12 مساء
بوستر فيلم «زي عود الكبريت» (خاص لـ بوابة الوسط)

يُعرض فيلم «زي عود الكبريت» للفنان حسين الإمام في مركز «درب 1718» الثقافي مساء الأحد 7، وهو آخر أعمال الفنان الراحل.

«درب 1718» للثقافة والفنون المعاصرة هو منظمة غير ربحية تأسست في العام 2008، لتستضيف وسائل الفن المختلفة والأحداث الثقافية، كما يقدم المركز ورش عمل وبرامج ومبادرات لتثقيف وتعليم الفنانين الناشئين، ويوفر لهم مساحة لعرض أعمالهم جنبا إلى جنب مع الفنانين المتمرسين. كما ينظم معارض فنية وفعاليات ثقافية في أماكن مختلفة في مصر.

يعيد الفنان الراحل حسين الإمام تقديم 5 أفلام أبيض وأسود نادرة من بطولة نجوم السينما المصرية في عصرها الذهبي إلى الشاشة السينمائية.

ويظهر هؤلاء النجوم في «زي عود الكبريت» بمشاهد من أفلام «الملاك الظالم» (1954) بطولة فاتن حمامة، كمال الشناوي، حسين رياض ومحمود المليجي؛ «أنا بنت مين» (1950) بطولة فريد شوقي، ليلى فوزي، محسن سرحان وحسين رياض؛ «الجسد» (1955) بطولة هند رستم، كمال الشناوي، حسين رياض وفاطمة رشدي؛ «بنت من البنات» (1968) بطولة أحمد مظهر، سمير صبري، ماجدة الخطيب ونور الشريف؛ «حب في الظلام» (1953) بطولة فاتن حمامة، عماد حمدي وفريد شوقي وكلها من إخراج المخرج الراحل حسن الإمام. 

«زي عود الكبريت» هو حكاية كوميدية ابتكرها الفنان الراحل حسين الإمام بهدف تقديم تحية وتقدير لنجوم السينما المصرية في عصورها الذهبية. تعتمد الحكاية الرئيسية للفيلم على المزج بين مشاهد من بطولة 21 من نجوم أفلام الأبيض والأسود، مع مشاهد أخرى من تأليف الإمام وبطولته، ليكون الناتج النهائي إعادة اكتشاف النجوم القدامى في سياق جديد.

ويشارك في بطولة الفيلم بالإضافة إلى حسين الإمام، النجمة القديرة سحر رامي وخالد محروس وزكريا عامر والمطربة راندا السبكي.

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