نجوي بن شتوان تشارك في ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية

نجوي بن شتوان تشارك في ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية (فيسبوك)

ينطلق ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية، الإثنين، بمشاركة نحو 45 روائيًا وكاتبًا ومترجمًا من مختلف الدول العربية في رام الله والبيرة وطولكرم وبيت لحم.

وتنظم وزارة الثقافة الفلسطينية الحدث الذي ينطلق على مسرح بلدية رام الله ويواكب ذكرى رحيل الروائي الفلسطيني غسان كنفاني ويستمر لمدة خمسة أيام، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال وزير الثقافة، عاطف أبو سيفن في مؤتمر صحفي السبت «تنطلق أعمال هذا الملتقى في الثامن من يوليو تزامنًا مع ذكرى استشهاد الروائي والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني الذي أسس الرواية الفلسطينية الحديثة، تاركًا العديد من الروايات ومئات المقالات والدراسات في الثقافة والفكر والأدب والسياسة، إضافة إلى مساهماته الإبداعية في القصة القصيرة والمسرح وغير ذلك».

يشارك في الملتقى 45 روائيًا وكاتبًا بينهم نحو 30 روائيًا عربيًا من 12 دولة هي مصر وتونس والجزائر والأردن والعراق وسوريا واليمن وليبيا وسلطنة عمان والسودان والكويت والمغرب.

ومن أبرز المشاركين التونسي شكري المبخوت، والجزائري أمين الزاوي، واليمني علي المقري، والعمانية بشرى خلفان، والكويتي طالب الرفاعي، والليبية نجوى بن شتوان، والسوداني أمير تاج السر، والسوري خليل النعيمي، والمصري أشرف العشماوي، والمغربي بنسالم حميش.

كما يشارك 15 روائيًا وكاتبًا فلسطينيًا من الضفة الغربية وغزة والداخل والمهجر من بينهم محمود شقير ويحيى يخلف وليانة بدر وثورة حوامدة.

وتناقش ندوات وجلسات الملتقى قضايا أدبية متنوعة منها «الرواية العربية والترجمة» و«النقد في الرواية العربية» و«كتابة الرواية من الم