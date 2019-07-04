«الحادثة» يعود لمسرح الغد

مشهد من العرض المسرحي «الحادثة» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف مدير فرقة «مسرح الغد» التابعة للبيت الفني للمسرح المصري الفنان سامح مجاهد أن عرض «الحادثة» يعود للجمهور بداية من مساء الخميس على مسرح الغد بالعجوزة (غرب القاهرة).

العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم بخطف فتاة في بيته ظنًا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.

«الحادثة» تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، وبطولة ميدو عبدالقادر وشيماء عبدالناصر ونيجار، بالاشتراك مع فتحي الجارحي، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.

مشهد من العرض المسرحي «الحادثة» (خاص لـ بوابة الوسط)