تاناروت يعرض فيلم السيرة الذاتية «بولوك»

تجمع تاناروت يعرض فيلمًا عن سيرة حياة الفنان الأميركي جاكسون بولوك (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، فيلم الدراما الأميركي «Pollock»، من إنتاج العام 2000، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج إد هاريس الذي لعب فيه دور البطولة إلى جانب مارسيا غاي هاردن، وروبرت نوت، وبود كورت، ومولي ريغان، وسادا تومسون، وفاز بجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثلة في دور مساعد ذهبت للممثلة مارسيا جاي هاردن.

الفيلم يصنف من أفلام السيرة الذاتية، يروي قصة حياة الرسام الأميركي جاكسون بولوك، ومقتبس من عمل أدبي يتناول سيرة بولوك المضطربة ومعاناته، مسلطًا الضوء على حياته الشخصية ومسيرته الفنية.