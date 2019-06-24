«توي ستوري 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

توم هانكس الذي يعير صوته للشريف وودي في فيلم «توي ستوري 4» في لندن، 16 يونيو 2019 (أ ف ب)

تصدر «توي ستوري 4» من إنتاج «بيكسار» شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققًا 118 ألف دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له في الصالات، بحسب ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وهو الجزء الرابع من مغامرات الشريف وودي وباز لايتيير الموجهة إلى العائلة برمتها. ومع أن نتائجه أتت أقل من التوقعات، رجحت مجلة «فراييتي» أن يبقى في الصالات «حتى نهاية الصيف»، وفق «فرانس برس».

وحل في المرتبة الثانية لكن بعيدًا جدًّا عمل جديد مختلف تمامًا عن المتصدر، إذ أنه فيلم الرعب «تشايلدز بلاي» (يونايتد آرتيست) الذي حقق 14.1 مليون دولار.

الفيلم عبارة عن نسخة جديدة من فيلم يعود إلى العام 1988 حول دمية مخيفة تدعى «تشاكي»، والفيلم من بطولة مارك هاميل وأوبري بلازا. وكلف إنتاج الفيلم عشرة ملايين دولار فقط.

وحافظ «علاء الدين» من إنتاج «ديزني» على المرتبة الثالثة للأسبوع الثالث على التوالي، حاصدًا 12.2 مليون دولار. ولا يزال الفيلم في أسبوعه الخامس يحقق نتائج جيدة وهو من بطولة ويل سميث ومينا مسعود وناومي سكوت.

وأتى رابعًا فيلم «من إن بلاك» الذي كان متصدرًا الأسبوع الماضي مع 10.8 ملايين دولار أي بتراجع نسبته 64% مقارنة بالأسبوع الماضي.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب «ذي سيكريت لايف أوف بيتس 2» للرسوم المتحركة. وحقق الفيلم وهو من إنتاج استوديوهات «يونيفرسال» 10.3 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف أفضل عشرة أعمال:

6- «روكيتمان» (5.6 ملايين دولار).

7- «جون ويك: تشابتر 3 بارابيلوم» (4.1 ملايين).

8- «غودزيلا: كينغ أوف ذي منسترز» (3.7 ملايين).

9- «إكس-من: دارك فينيكس» (3.6 ملايين).

10- «شافت» (3.6 ملايين).