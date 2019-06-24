«توي ستوري 4» يتصدر شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 01:16 مساء
توم هانكس الذي يعير صوته للشريف وودي في فيلم «توي ستوري 4» في لندن، 16 يونيو 2019 (أ ف ب)

تصدر «توي ستوري 4» من إنتاج «بيكسار» شباك التذاكر في أميركا الشمالية، محققًا 118 ألف دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له في الصالات، بحسب ما ذكرت شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وهو الجزء الرابع من مغامرات الشريف وودي وباز لايتيير الموجهة إلى العائلة برمتها. ومع أن نتائجه أتت أقل من التوقعات، رجحت مجلة «فراييتي» أن يبقى في الصالات «حتى نهاية الصيف»، وفق «فرانس برس».

وحل في المرتبة الثانية لكن بعيدًا جدًّا عمل جديد مختلف تمامًا عن المتصدر، إذ أنه فيلم الرعب «تشايلدز بلاي» (يونايتد آرتيست) الذي حقق 14.1 مليون دولار.

الفيلم عبارة عن نسخة جديدة من فيلم يعود إلى العام 1988 حول دمية مخيفة تدعى «تشاكي»، والفيلم من بطولة مارك هاميل وأوبري بلازا. وكلف إنتاج الفيلم عشرة ملايين دولار فقط.

وحافظ «علاء الدين» من إنتاج «ديزني» على المرتبة الثالثة للأسبوع الثالث على التوالي، حاصدًا 12.2 مليون دولار. ولا يزال الفيلم في أسبوعه الخامس يحقق نتائج جيدة وهو من بطولة ويل سميث ومينا مسعود وناومي سكوت.

وأتى رابعًا فيلم «من إن بلاك» الذي كان متصدرًا الأسبوع الماضي مع 10.8 ملايين دولار أي بتراجع نسبته 64% مقارنة بالأسبوع الماضي.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب «ذي سيكريت لايف أوف بيتس 2» للرسوم المتحركة. وحقق الفيلم وهو من إنتاج استوديوهات «يونيفرسال» 10.3 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف أفضل عشرة أعمال:
6- «روكيتمان» (5.6 ملايين دولار).

7- «جون ويك: تشابتر 3 بارابيلوم» (4.1 ملايين).

8- «غودزيلا: كينغ أوف ذي منسترز» (3.7 ملايين).

9- «إكس-من: دارك فينيكس» (3.6 ملايين).

10- «شافت» (3.6 ملايين).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 نصائح للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا
سيارات
تحالف القوى الوطنية يطلق مبادرة لحل الأزمة
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا والمراحل الانتقالية
كاريكاتير
شاب ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع «فاقدة البصر»
منوعات
تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور علامة «الإيرباج» في سيارتك