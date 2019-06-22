نادي «تاناروت» للكتاب ينظم ندوة حول رواية سيدة القمر

أعلن نادي «تاناروت» عن تنظيم ندوة حول رواية «سيدة القمر» يوم الأربعاء الثالث من شهر يوليو المقبل الساعة 11 صباحاً بمقر النادي.

رواية «سيدات القمر» للكاتبة العمانية جوخة الحارثي رواية فائزة بجائزة مان بوكر للعام 2019 وهي الرواية الثانية للروائية العمانية وتتحدث عن قرية العوافي العمانية وحياة النساء والرجال فيها، بسرد سريع للحياة في عمان من أربعينات القرن العشرين إلى الوقت الحاضر من خلال عائلات هذه القرية التي تختلف بين سادة ملاك أراض وتجار والعبيد الذين كان يتم شراؤهم وتربيتهم داخل بيوت السادة حتى يصبحوا جزءًا منها.

تنقسم الرواية إلى سرد بضمير الغائب من خلال الراوي العليم الذي يحكي مواقف بعض شخصيات الرواية، وفصول أخرى تأتي بضمير المتكلم من خلال تقنية تيار الوعي، يسرد فيها البطل لقطات أخرى من حياة العائلة، تتغيّر فيها لغة السرد وتكون أكثر شاعرية من المقاطع الأخرى، وهو ما يمنح السرد حيوية ويدفع القارئ لمواصلة التعرف على ذلك العالم الغريب المميز.