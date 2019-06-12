المغني ستيف لورانس مصاب بمرض الزهايمر

المغني والممثل الكوميدي الأميركي ستيف لورانس مع زوجته إيدي غورم (رويترز)

أعلن المغني والممثل الكوميدي الأميركي ستيف لورانس، الذي اشتهر في حقبة الستينيات بالغناء في الملاهي الليلية والتمثيل في التلفزيون مع زوجته إيدي غورم، الثلاثاء، أنه مصاب بمرض الزهايمر.

وقال لورانس (83 عامًا) في رسالة نشرها وكيله إن المرض في مراحله المبكرة وأنه «يتلقى العلاج بأدوية تحت إشراف بعض أفضل الأطباء في المجال»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال «لحسن الحظ، تمكنوا من إبطاء مسار هذه العملية المروعة».

وتزوج لورانس من غورم عام 1957 وأصبحا معًا جزءًا أساسيًا من برامج السهرة في التلفزيون الأميركي، وكانت الدعابات المتبادلة بينهما من أبرز معالم أدائهما على مدى عقود.

وفاز ألبوم «وي غوت أس» وهو أول ألبوم يصدره الثنائي الذي بات يعرف باسم ستيف وإيدي بجائزة غرامي في عام 1960، وفي العام 2013 توفيت غورم.