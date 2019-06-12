تغيير موعد حفل الأوسكار في 2021 و2022

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 11:34 صباحا
تغيير موعد حفل الأوسكار في 2021 و2022 بسبب الأولمبياد والسوبر بول (أ ف ب)

سينظم حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي يشكل ذروة موسم المكافآت الهوليوودية نهاية فبراير في 2021 و2022 لتجنب أي تضارب مع دورة الألعاب الأولمبية ونهائي بطولة كرة القدم الأميركية وأحداث أخرى على ما أعلن المنظمون.

وتقام الدورة الثانية والتسعون لجوائز الأوسكار العام المقبل في التاسع من فبراير إلا أن الحفلين التاليين سيقامان في 28 فبراير2021 و27 فبراير2022 أي يوم الأحد الأخير من الشهر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة للجوائز ومحطة «أيه بي سي» التي تبث الحفل في الولايات المتحدة «روزنامة الألعاب الأولمبية ومباراة سوبر بول وعطل رسمية أميركية ستؤدي إلى إرجاء موعدي 2021 و2022 إلى الأحد الأخير من فبراير».

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